Rafa Kalimann faz reflexão sobre viagem a Paris: “Achar o equilíbrio”

A influenciadora Rafa Kalimann comentou sobre tempo que ficou fora das redes sociais durante viagem a Paris

Nesta segunda-feira, 6, Rafa Kalimann compartilhou uma série de fotos de sua viagem a Paris em seu Instagram e fez uma reflexão sobre seus últimos dias.

Nas fotos publicadas, a influenciadora aparecia andando e passeando pela cidade francesa na companhia de amigas.

“Essa foi a primeira viagem que eu realmente consegui focar mais em viver tudo e gravar só aquilo que realmente me tocava e que eu mais queria registrar por mim do que pra compartilhar”, refletiu Rafa no início do seu texto.

A ex-BBB ainda ponderou: “Acho que é sobre achar o equilíbrio, mas acho ainda mais que vocês vejam o que realmente é vivido, e não forjado (tem rolado bastante)”.

Os seguidores da participante do BBB 20, adoraram a reflexão e rasgaram elogios nos comentários. “Você é muito perfeita, entenda”, comentou uma fã. E outra seguidora ainda escreveu: “Amando poder acompanhar o que realmente importa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Dubai!

Ainda nesta segunda-feira, 6, Kelly Key deixou seus seguidores babando ao compartilhar fotos de biquíni em Dubai.

A cantora viajou para os Emirados Árabes em celebração ao seu aniversário de 19 anos de seu casamento com o empresário Mico Freitas.