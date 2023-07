Rafa Kalimann deixa internautas babando em cliques durante viagem pela Espanha

Influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann arranca elogios ao posar durante viagem por Ibiza, na Espanha

Nesta quinta-feira, 6, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann, decidiu elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou alguns cliques de sua viagem por Ibiza, na Espanha, que arrancaram uma enxurrada de elogios dos internautas, principalmente por conta de sua beleza escultural.

“21:21”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Rafa ostenta um corpão acentuado, enquanto posa de vestido coladíssimo, a musa deixou os internautas babando. A peça justíssima era de um tom laranja degradê que virava branco no final, nas pernas da apresentadora.

Os comentários foram inundados de elogios para a influenciadora digital. “Diva”, disparou a atriz e apresentadora Maísa Silva. “Meu Deus, que mulher mais linda é essa”, exaltou uma outra usuária. “Que vestido lindo, que pôr do sol mais perfeito, a composição da foto, tudo”, comentou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Rafa Kalimann.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann desabafa sobre trajetória na Dança dos Famosos

Na noite desta segunda-feira, 3, Rafa Kalimann fez um desabafo sobre sua participação no quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. A competição chegou ao fim no último domingo, 2, e a influenciadora digital e ex-BBB ficou em terceiro lugar após disputar a grande final ao lado de Priscilla Fantin, a campeã da atração, e Carla Diaz.

"Desabafo sobre o Dança: Acredito que somos o que fazemos o outro sentir, esse é o legado. Sinto que ontem deixei um precioso. Busco dar meu melhor pra deixar algo que possa ser transformador pra alguém, desde um pequeno gesto até uma grande conquista. Quando aceitei esse desafio percebi que eu poderia ser incentivo pro outro pra mesma profunda transformação que vinha tendo, e foi aí que eu agarrei pra valer e me joguei de cara", começou ela, recordando algumas apresentações.