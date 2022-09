Rafa Kalimann abre álbum de fotos de viagem para Paris e encanta seguidores: "Radiante"

Apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann dividiu com a web um pouco de sua viagem para Paris

Redação Publicado em 29/09/2022, às 09h04

Nesta quinta-feira, 29, a apresentadora Rafa Kalimann (29) usou suas redes sociais para compartilhar uma série de fotos mostrando um pouquinho de sua viagem para Paris, na França.

Através de seu perfil no Instagram, Rafa Kalimann mostrou diversas fotos de momentos da sua viagem. Ela surgiu comendo, dando close, curtindo a noite e turistando pela capital francesa. E, claro, encantou a web com os registros.

Na legenda do post, Rafa Kalimann falou sobre seus costumes quando viaja. Segundo a apresentadora, ela curte conhecer a cultura dos locais, observar o comportamento das pessoas, comer, fazer compras e viver os momentos especiais.

Nos comentários do post, os seguidores de Rafa Kalimann aproveitaram para falar um pouco sobre viagens e também ressaltar a beleza da ex-BBB: " Você tá radiante", escreveu um. "Sou igual você quando viajo!", disse outro. "Amo tudo isso! Principalmente comer", brincou o terceiro.

Veja a postagem de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann e José Loreto surgem abraçados em foto com elenco de 'Pantanal'

No último sábado, 10, Rafa Kalimann e José Loreto posaram abraçados em uma foto de encontro do elenco da novela Pantanal. A influenciadora e o ator apareceram com Silvero Pereira, Dira Paes, Marcos Palmeira, Isabel Teixeira e Juliano Cazarré em uma temakeria no Rio de Janeiro. “Nossas confraternizações de sempre! Não bastava gravar todos os dias juntos”, escreveu Loreto.

