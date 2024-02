Que perigo! Paolla Oliveira fica de cara com tubarão em mergulho nas Maldivas

Paolla Oliveira passa por susto ao encontrar tubarão gigante durante mergulho e é 'salva' pelo namorado, Diogo Nogueira; entenda o que aconteceu

Nesta segunda-feira, 26, Paolla Oliveira passou por um susto daqueles! Enquanto fazia um mergulho com seu namorado, Diogo Nogueira, nas Maldivas, a atriz se deparou com um tubarão-baleia, um dos maiores da espécie. Mas, mantendo a calma, a artista conseguiu observar o animal com calma e sair do mar em segurança com a ajuda do amado.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Paolla compartilhou um vídeo para relatar o susto, que por sorte, foi registrado por um fotógrafo que acompanhou o casal durante o mergulho. Logo no início do passeio, a atriz revelou que já estava assustada: “Fingindo que não tô com medo, mas tô usando colete antes da hora”, narrou.

“Vencida a primeira etapa, sou eu esse ponto vermelho em bar aberto, quando de repente avisto esse animal maravilhoso”, a atriz encontrou uma arraia antes de se deparar com o gigante dos mares e ficou impressionada. Na sequência, ela se aventurou no mergulho e começou a desbravar o mar com um traje adequado ao lado do amado.

Foi então que eles receberam a visita do tubarão-baleia. A espécie é conhecida por ser inofensiva, mas Paolla não fingiu costume: “No susto, eu saio d'água. Quando eu volto, ela tá de cara comigo. Depois do pequeno choque da atenção, a alegria e a imensidão que me acometeu”, a atriz explicou que, apesar do medo, conseguiu aproveitar a experiência única e admirar o animal de pertinho.

Por fim, Paolla explicou que o namorado precisou afastá-la do tubarão para evitar riscos: "Eu me debati um pouco, claro, e antes que eu resolvesse chegar mais perto ainda fui convidada a me retirar do recinto, como vocês podem ver ali naquele cantinho é o Diogo me afastando para não causar problemas com o tubarão-baleia”, a estrela contou.

“Tanta gente perturbando e nada faz ele perder esse rebolado. É isso, minha gente, a natureza é mesmo um mundo”, Paolla finalizou o relato. Nos comentários, os seguidores ficaram aliviados com o desfecho: "Que bom que deu tudo certo", disse um. “Se ela soubesse que tu é a onça mais linda do mundo, era ela que ficava com medo”, um seguidor brincou com a fantasia da atriz.

Para quem não acompanhou, Paolla, que é conhecida por sua presença marcante no Carnaval, roubou completamente a cena ao desfilar na Sapucaí como Rainha da Bateria da Grande Rio. Sob o enredo ‘Nosso destino é ser onça’, a atriz atraiu todos os olhares ao eleger uma fantasia mínima que a tornava uma verdadeira 'onça'.

Paolla Oliveira esbanja beleza fora do comum em praia:

O tubarão não foi o único que chamou a atenção nas redes sociais de Paolla Oliveira! Após dar um show de beleza no Carnaval, a famosa agora está colocando suas curvas esculturais para jogo nas praias paradisíacas. Em sua rede social, a artista postou alguns registros com o amado durante a viagem e esbanjou beleza com um biquíni marrom.