Paolla Oliveira esbanja beleza fora do comum em praia paradisíaca

De férias, Paolla Oliveira esbanja corpaço real ao curtir praia paradisíaca com Diogo Nogueira; veja as fotos da viagem do casal

A atriz Paolla Oliveira está curtindo férias com o namorado, o cantor Diogo Nogueira, nas Maldivas. Após dar um show de beleza no Carnaval, a famosa agora está colocando suas curvas esculturais para jogo nas praias paradisíacas.

Em sua rede social, a artista postou alguns registros do que tem feito com o amado durante a viagem. Usando um biquíni marrom, a musa surgiu andando de bicicleta. Em outro momento, Paolla Oliveira posou deslumbrante com um look de praia branco.

"Diretamente do paraíso! Que lugar surreal", escreveu a atriz ao compartilhar os registros. "Férias", contou em outro post ao surgir aproveitando a folga na praia. Nos comentários, os internautas babaram pela famosa. "Quem me dera está fora do padrão igual a essa deusa", brincaram. "A mais linda é ela", disseram outros.

Ainda recentemente, Paolla Oliveira chocou ao exibir a mansão onde mora com Diogo Nogueira no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, durante o Carnaval, a atriz parou tudo ao surgir com uma fantasia de onça. Ao falar sobre a escolha, ela chegou a chora sobre o significado do traje.

Paolla Oliveira rebate comentário de seguidor

A atriz Paolla Oliveira não deixou passar uma acusação de que teria feito edições em um ensaio fotográfico recente. Um seguidor acusou a artista de ter feito Photoshop em um clique com pouca roupa e ela decidiu responder à altura.

A estrela compartilhou sua resposta nos stories do Instagram e negou o uso de edições na imagem. Ela contou que estava com uma meia-calça e que a fotógrafa do ensaio colocou uma luz que destacou a beleza da atriz.

"Sabe, fiquei pensando se responderia ou não esse tipo de comentário, e realmente não queria ter que vir aqui me justificar e dizer que estava usando uma meia, que completou o visual dentro da luz impecável da maravilhosa Bruna Castanheira - e isso é trabalho de uma equipe fantástica e não de retoque”, disse ela.

Então, Paolla ainda refletiu sobre a pressão para caber nos padrões de beleza impostos pela sociedade e defendeu sua postura. "Mais que isso: me lembrei que comecei a falar mais abertamente sobre o incômodo de ter que caber o tempo todo nas expectativas alheias para justamente poder usufruir de alguma liberdade que uma mulher no meu lugar possa ter conquistado. E meu desejo sempre foi só ser. Com mais roupa, menos roupa, coerente ou incoerente, inconstante, mutável, com um corpo mais magro ou mais gordo - mas sempre imperfeita, simplesmente porque sou um ser humano e sempre insuficientemente boa, porque sou uma mulher. A maior prova disso? Este e mais os milhares de comentários assim frequentes aqui e em vários perfis que apareço, mesmo sendo a mesma, numa foto produzida ou exposta dançando na rua. Taí a resposta que eu não quero mais precisar dar, mas que ainda preciso”, escreveu.