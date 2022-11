Poliana Rocha relata experiência desesperadora ao viajar com Leonardo

Poliana Rocha e o marido Leonardo passaram momento de medo ao presenciarem tempestade em navio

No último domingo, 27, a jornalista Poliana Rocha (46) desabafou nas redes sociais. Em um navio ao lado do marido, o cantor Leonardo (59), a loira ficou terrivelmente assustada com a chuva que caía enquanto o navio se movimentava.

Poliana está no "Navio Cabaré", que sai de Santos (SP) e onde o amado é uma das atrações, mas não está muito tranquila com a brisa do mar, não.

Gente, estamos aqui no nosso quarto, o navio vai começar a andar, mas tá uma chuva e eu to com aquele negócio [c*] trancado, morrendo de medo”, começou ela.

Depois, ela mostrou a janela da varanda do cruzeiro e afirmou que o navio estava balançando muito. Poliana então filmou o momento em que perguntou para Leonardo se ele estava tranquilo e ele respondeu: “Tô com o c* que não passa uma jaca”.

Para curtir o show do marido, Poliana teve de se medicar e até ofereceu um comprimido para os amigos que estavam a bordo. “Tô aqui na graça de Deus, pois o trem balança viu”, reclamou.

Pedro Leonardo, filho de Leonardo, também está no navio

O apresentador Pedro Leonardo (35), filho de Leonardo com a ex-mulher Maria Aparecida, também está no navio em que o pai se apresenta. Após se separar por três dias, ele e a mulher Thais foram clicados juntinhos aproveitando as férias.