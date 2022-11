Após crise no casamento, Pedro Leonardo curte show com a esposa em cruzeiro

Pedro Leonardo e esposa foram curtir um cruzeiro poucos dias após a notícia de que reataram o casamento

O cantor e apresentador Pedro Leonardo (35) demonstra estar morrendo de amor pela esposa Thais. Os dois estão fazendo uma viagem juntinhos após anunciarem que iriam se separar.

Em uma foto abraçados com roupas de banho, o filho de Leonardo se declarou para a esposa após ficarem apenas três dias separados. "Ohhh vida boa! Tem coisa melhor que isso não gente", escreveu ele e acrescentou "#minha paixão".

Os dois estão fazendo o cruzeiro "Navio Cabaré", que conta com diversos shows de sertanejos como Bruno e Marrone, Edson e Hudson e Roberta Miranda, e publicando vários momentos nos stories em clima de romance. Eles também curtiram o show do pai de Pedro, o cantor Leonardo (59) no barco, que saiu de Santos (SP).

Pedro Leonardo curtiu as músicas abraçados com a loira, tirou fotos com fãs e cantou com Marrone nos bastidores.

Eles estão juntos há 12 anos e são pais de duas meninas, Maria Sophia e Maria Vitória.

Confira a foto de Pedro Leonardo com a esposa Thais: