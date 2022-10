Pedro Scooby passa por perrengue em aeroporto: “Tem que rir para não chorar”

O surfista Pedro Scooby compartilhou em suas redes sociais perrengue que está passando em voo para Londrina

Nesta quinta-feira, 6, Pedro Scooby (34) compartilhou em seu Instagram que está passando por aperto em aeroporto, para tentar ir à Londrina.

“Eu sou um cara que dificilmente me estresso com as coisas. Mas hoje estão me testando, tem que rir para não chorar”, desabafou o atleta.

O surfista que estava no Rio de Janeiro, iria para a cidade de Londrina no Sul. Porém, em seus stories, explicou a situação: “Eu saí de casa às 6 horas da manhã de casa, meu voo era às 8:15h. Cheguei lá para fazer o check-in, me deram o bilhete, teoricamente eu ia para Curitiba e de Curitiba para Londrina. Quando eu cheguei no embarque, tinham trocado meu voo e não me avisaram”.

O voo inicial do ex-BBB faria uma escala de 30 minutos em Curitiba, só que o voo foi trocado: “Me trocaram para vir para Viracopos, aqui em Campinas, e eu vou ter que ficar 4 horas aqui no aeroporto”.

Cerca de 4 horas depois, o participante do BBB 22 deu atualizações sobre o perrengue e as notícias não foram boas. Devido ao mau tempo, o avião não pode pousar em Londrina. “Quando não é pra ser, não é. O voo foi até Londrina, arremeteu, acabei de pousar aqui de novo em Campinas”, contou.

Encontro!

Recentemente, Scooby se encontrou com seus amigos e colegas de confinamento do BBB 22, Paulo André (24) e Douglas Silva (34).

O trio apareceu em uma foto publicada por Paulo André em um carro. “Pra toda vida”, escreveu o medalhista olímpico na legenda da foto ao lado dos seus parceiros no Big Brother 22.