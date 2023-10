Paula Braun curte o dia de folga em meio à natureza: "Foi lindo"

A atriz Paula Braun, mulher de Mateus Solano, abriu o álbum de fotos de sua viagem e ganhou elogios dos fãs

Paula Braun usou as redes sociais nesta terça-feira, 17, para mostrar como curtiu o seu dia de folga. A atriz está passando alguns dias no Pará, e aproveitou o sol para curtir um passeio na Ilha do Combu, ao lado de um grupo de amigos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista, casada com o ator Mateus Solano, esbanjou beleza ao surgir renovando o bronzeado e se refrescando em um rio. "Um pouco do que foi o dia na Ilha do Combu, no Pará. Foi lindo. E é claro que nos momentos breves de folga no meio da loucura que é estar em turnê a gente aproveita o rio e as delícias desse país imenso, plural, quente e belíssimo", afirmou ela.

"Eu amo essas pessoas e estar com elas é sempre maravilhoso! Delícia quando a arte chega, quando ela transforma e nos faz trocar com as águas e as pessoas do lugar", completou a atriz, ganhando elogios dos fãs. "Linda", disse uma seguidora. "Que lugar incrível!", escreveu outra. "Que delicia é esse lugar. Aproveite", falou uma terceira.

Vale lembrar que Paula está longe das telinhas desde o fim da novela 'Cara e Coragem ', da TV Globo. Na trama, ela interpretou a personagem Olívia.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Braun (@paulabraunoficial)

Mateus Solano e a esposa trocam declarações na web

Em janeiro, Matheus e Paula completaram 15 anos juntos, e celebraram a data especial trocando declarações na internet. Os pais de Flora e Benjamin, que estão juntos desde 2008, oficializaram a união em 2011.

Em sua conta no Instagram, Solano compartilhou um vídeo com compilado de momentos ao lado de Paula, declarou todo seu amor à mulher e contou como se conheceram. "15 anos! Hoje faz 15 anos que nos esbarramos no caminho. Era um curta-metragem para o qual fui chamado na última hora… e de lá pra cá foram 131.400 horas, 13 carnavais, uma pandemia, um casal de ruivos e muitas aventuras juntas [...]", disse o ator em um trecho da postagem.

Já Paula também homenageou o marido ao postar um registro do casal. "Há 15 anos eu conheci o amor da minha vida. Ele ainda me beija com paixão e me leva pra voar! Te amo @mateusolanooficial a vida é boa contigo. Que relação bonita construímos", escreveu a atriz. Veja as declarações!