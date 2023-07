Patricia Abravanel curte farra com os filhos mais novos: 'Aventureiros'

Patricia Abravanel leva os filhos mais novos para diversão em um lago com os tios Alexandre Pato e Rebeca Abravanel

A apresentadora Patricia Abravanel aproveitou uma folga das gravações do Programa Silvio Santos, do SBT, para curtir um passeio ao ar livre com sua família. Nesta sexta-feira, 21, a estrela mostrou fotos de uma tarde de diversão com os filhos mais novos, Jane e Senor, com a irmã Rebeca Abravanel e o cunhado Alexandre Pato.

Nas fotos, eles apareceram se divertindo enquanto davam um passeio em um lago enorme. Todos usavam coletes salva-vidas e esbanjavam alegria na hora das fotos.

“Uma aventura congelante com os dois aventureiros, Pato e Rebecca”, disse ela na legenda. Nos comentários, Pato declarou: “Que demais! Na casa do Godzilla”. E o marido de Patricia, Fabio Faria, brincou: “Valeu Tio Alê que enfrentou o frio!”.

Vale lembrar que Patricia Abravanel assumiu o comando do Programa Silvio Santos, no SBT, há alguns meses após o pai, Silvio Santos, se afastar da atração por tempo indeterminado. Ele pode retornar para o comando do programa quando quiser, mas ainda não revelou uma data para a sua volta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Filhas de Silvio Santos surgem unidas em foto rara com o pai

No Dia dos Pais de 2022, Silvio Santos apareceu com todas as suas filhas celebrando a data especial. O registro raro foi compartilhado na rede social por Patrícia Abravanel.

Usando um de seus trajes favoritos, um pijama, o dono do baú apareceu rodeado das herdeiras. À sua esquerda ficaram: Cintia Abravanel (58), Daniela Beyruti (46) e Silvia Abravanel (51). Já à sua direita logo ao seu lado estavam: Rebeca Abravanel (41), Patrícia Abravanel e Renata Abravanel (37).

"Se tem um pai que é amado é esse! Ele é um pouco meu, um pouco seu, faz parte de tantas famílias desse nosso Brasil… Muito amor da nossa família para a sua! Feliz Dia Dos Pais!", desejou Patricia Abravanel a todos.