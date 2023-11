Paolla Oliveira arrasa no look em viagem à Nova York: "Deslumbrante"

De passagem por Nova York, Paolla Oliveira arrasa no look super chique para passear pela cidade que nunca dorme; confira!

A atriz Paolla Oliveira está curtindo muito sua viagem por Nova York, nos Estados Unidos. De passagem pelo país para participar do Emmy Internacional, premiação da qual ela foi indicada pela novela Cara e Coragem, da Globo, a artista decidiu explorar os arredores em alguns dias de folga.

Com look super chique, a namorada de Diogo Nogueira passeou pelas ruas de Manhattan, no coração da cidade que nunca dorme, e aproveitou para conhecer pontos turísticos como a Igreja da Trindade, no bairro de Wall Street.

De casaco longo de couro, botas longas e acessórios dourados, a musa posou nas ruas da cidade com um sorrisão no rosto. Em seu perfil oficial do Instagram, Paolla abriu o álbum de fotos para seus seguidores no fim da tarde desta quinta-feira, 23. Na legenda, ela deixou apenas emojis de coração e de sol.

Seus fãs logos se derreteram nos comentários e rasgaram elogios para a atriz. "Deslumbrante... Espetacular", enalteceu um. "É muita beleza, meu Deus!!", escreveu outro. "Que maravilhosaaaaa", disparou mais um. "Muito estilosa", disse um admirador. "Que deusa!", falou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira rouba a cena com look justo para comparecer ao Emmy

Antes de posar deslumbrante nas ruas de Nova York, a atriz Paolla Oliveiraarrasou no look do evento que lhe levou a visitar os Estados Unidos. Durante sua participação no Emmy Internacional, a artista indicada à premiação pela novela Cara e Coragem, da Globo, roubou os holofotes com seu visual impecável.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Paolla abriu um álbum de registros da noite especial e surgiu posando em seus melhores ângulos durante o vídeo. Com um look justo, a artista realça suas curvas enquanto se encaminha para participar da maior premiação internacional que reúne os maiores nomes da televisão.

Na legenda, Paolla abriu o coração com seus seguidores e mostrou que não se abalou com a derrota da novela: “Yeah, about last night... E não necessariamente sobre ganhar, mas com toda certeza, celebrar todas as vitórias ao longo do caminho. Realizei um sonho que nem sabia que tinha. Adorei te ver de perto, Emmy Internacional”, disse a atriz.