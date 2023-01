Nivea Stelmann conquista cidadania americana e comemora: "Alegria sem tamanho"

Nivea Stelmann se torna cidadã americana e descarta de vez retorno às novelas

Nivea Stelmann (48) usou as redes sociais para comemorar a conquista de sua cidadania americana, em vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

Ela falou sobre o processo que enfrentou para ter acesso aos mesmo direitos que uma pessoa nascida nos Estados Unidos, onde mora desde 2017.

A ex-global explicou que, para ser aprovado, é necessário ter cinco anos de green card, o visto de permanência em território estaduninense para imigrantes.

"Só quem mora aqui e está tentando conseguir um green card entende o que estou sentindo agora. Sei que sou muito privilegiada porque já pisei nos Estados Unidos com o green card na mão, mas virar cidadã americana tem um peso muito grande para mim, é uma alegria sem tamanho. Comecei o ano com o pé direito", declarou ela, que se mudou para o exterior com o marido e os filhos.

Nivea Stelmann abre o jogo sobre o motivo que a levou deixar o Brasil para viver nos EUA

Segundo Nivea, a ideia de morar nos Estados Unidos partiu dela mesma. "A ideia partiu de mim. Eu tinha uma carreira sólida, estabilizada. O que me levou a trocar o Brasil pelos Estados Unidos foi a violência. Orlando foi a cidade que escolhi para morar, e não Hollywood ou Los Angeles", disse ela.

"Não queria continuar minha carreira como atriz aqui. Já vim sabendo que aqui eu teria que mudar meu chip, que teria que me reinventar e que aqui em Orlando não tem novela. Não queria mais recomeçar, e escrevi na minha carta para o green card que eu seria digital influencer e, como era uma atriz conhecida no Brasil, iria divulgar o nome dos Estados Unidos da melhor forma. Não pretendo voltar (para o Brasil). Refiz minha vida aqui e aqui pretendo morrer. Me encontrei aqui", afirmou.

No entanto, Nivea deixou a porta aberta para participar de projetos rápidos no Brasil. "Eventualmente, se pintar algum trabalho, agora tenho mais flexibilidade para fazer porque posso ficar muito mais tempo longe dos Estados Unidos. Agora sou cidadã e moro onde eu quiser. Não pretendo fazer novelas, já recebi alguns convites neste período aqui e não aceitei porque não quero ficar longe dos meus filhos e do meu marido. Mas, se pintar alguma participação na TV ou coisa pequena que eu posso fazer para matar a saudade como atriz, farei com o maior prazer, mas não está nos meus planos", destacou.