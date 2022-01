Viagem / Neve em família!

Na Suíça, Fabiana Justus curte férias especiais com a família: ''Primeira vez das pitucas na neve''

Ao lado do marido e das filhas gêmeas, a empresária e influencer Fabiana Justus aproveita as férias no inverno europeu

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 15h14

Com a família, Fabiana Justus faz viagem especial pela Suíça - Reprodução / Instagram