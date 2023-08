Na Itália, Lucy Alves curte viagem de férias com a irmã: ''Um sonho''

Atriz e cantora Lucy Alves abre álbum de fotos de viagem à Itália na companhia de sua irmã

A atriz Lucy Alves, que deu vida à protagonista Brisa na novela Travessia, de Gloria Perez, está aproveitando dias de descanso na Itália após o fim de seu trabalho na TV Globo. Na quarta-feira, 09, a cantora abriu álbum de fotos da viagem!

Em seu feed no Instagram, ela compartilhou registros de passeios em Capri. Em alguns cliques, a famosa aparece ao lado de sua irmã, Laryssa Alves. A artista também apareceu usando um biquíni pink durante passeio de lancha.

"Lugar lindo demais! Foi mágico, um sonho :)))) Capri", escreveu Lucy na legenda das imagens.

Nos stories, Lucy contou um segredo sobre a viagem. Ela explicou que está viajando por milhagem, programa de acúmulo de pontos que podem ser trocados por passagens aéreas ou pacotes.

"Vocês têm me perguntado muito sobre minha viagem e… Milhas! Recentemente aprendi que o programa de milhas pode ser muito vantajoso. É simples e todo mundo pode entrar nesse universo, que traz muitos benefícios. Eu e minha irmã estamos amando nossa trip (viagem). Vambora (sic) que está só começando", escreveu.

