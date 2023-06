Na Grécia, Juliette ostenta beleza escultural e arranca elogios dos internautas

Ganhadora do BBB 21, Juliette Freire deixa seguidores babando com beleza impressionante durante viagem pela Grécia

Na tarde desta sexta-feira, 16, a influenciadora digital e vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, usou suas redes sociais para deixar seus seguidores babando! Na Grécia, a musa ostentou uma beleza impressionante ao posar no destino paradisíaco de Mykonos, um dos mais desejados do país europeu.

“Dump do dia”, escreveu a vencedora do Big Brother Brasil 21, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Juliette posa em Mykonos, na Grécia, com um conjunto formado por um top e uma saia branca e azul. Curtindo com os amigos, a ex-BBB também posou ao lado da cantora Marina Sena.

Sensualizando, Juliette aparece em diversos momentos diferentes de sua viagem pelo destino paradisíaco, sentada em um restaurante, andando pelos locais lindos que a cidade ostenta, sempre esbanjando sua beleza escultural que arrancou uma enxurrada de elogios.

“Os gringo de olho”, brincou uma seguidora. “Imagina não gostar da Juliette e não poder nem chamar ela de feia? Difícil viu… Dia ruim para os haters”, exaltou um outro internauta. “Eita moça bonita e gente boa!”, disparou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Juliette.

Ex-BBB Juliette mostra detalhes da decoração de sua mansão luxuosa

A ex-BBB Juliette Freire caprichou na decoração de sua mansão luxuosa. A estrela alugou uma casa para viver depois da fama com a vitória no Big Brother Brasil e renovou a decoração do espaço para ficar com a sua cara. Nas redes sociais, a equipe de arquitetura da ex-sister exibiu fotos e vídeos do resultado da transformação no ambiente.

Nas imagens, Juliette conta que quis que a decoração da casa transmitisse paz, tranquilidade e frescor em todos os ambientes. Além disso, a decoração tem um significado para ela, com direito a detalhes de obras de arte de artistas pernambucanos e muitas plantas, que passam a mensagem de paz e conforto para ela.

Além disso, a decoração foi feita em tons claros e com toques em madeira, para dar um aconchego aos ambientes. Nas imagens, ela mostrou a sala de jantar com uma grande mesa de madeira, o balanço sofisticado logo na entrada, o estúdio montado no sótão e o escritório que também fica no sótão. O quarto de Juliette conta com decoração leve e detalhes de iluminação no teto para dar um ar mais sofisticado ao ambiente. Veja as fotos da mansão aqui.