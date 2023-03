Mulher de Alisson Becker, goleiro da Seleção Brasileira, abre álbum de viagem da família com destino paradisíaco

Médica Natália Becker, mulher do goleiro Alisson, encanta seguidores com família feliz em viagem paradisíaca

Nesta sexta-feira, 24, a médica Natália Becker (32), mulher do goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, da Inglaterra, Alisson Becker (30), encantou seus seguidores com uma série de fotos da viagem da família em um destino para lá de paradisíaco.

“Maravilhada com a beleza desse lugar! Estar aqui com vocês está sendo um presente”, escreveu a médica, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Natália aparece acompanhada de Alisson e os três filhos, Helena (5), Matteo (3) e Rafael (1).

A linda família Becker está passeando por Sea Caves Ayia Napa, uma praia em Ayia Napa, localizada no país asiático do Chipre. Os cliques foram feitos nas cavernas que contém um mar em volta, com águas azuis maravilhosas. “Lindos”, “Uau”, “Lugar maravilhoso”, “Aproveitem”, são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos elogiando a família.

Veja a publicação da médica Natália Becker, mulher do goleiro Alisson Becker, viajando com a família pelo Chipre: