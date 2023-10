Michel Teló e Thais Fersoza comemoram aniversário de casamento ao lado dos filhos em viagem internacional

Teló e Thais Fersoza abriram mão do momento romântico à sós para levar Melinda e Teodoro a Paris, na França

Michel Teló e Thais Fersoza decidiram comemorar seu aniversário de casamento com os filhos, numa viagem internacional especial em família. O casal abriu mão do momento romântico à sós para levar Melinda e Teodoro, de 7 e 6 anos, a Paris, na França.

"Dessa vez está mais que especial… Nosso aniversário de casamento é dia 14/10, o dia das crianças é 12/10... Eles sempre tiveram o sonho de conhecer a torre Eiffel e nós sempre tivemos o sonho de ter filhos", começou escrevendo Thais.

"Sendo assim, essa possivelmente é uma das viagens mais especiais das nossas vidas… Paris, entenda: você sempre teve um lugar único no nosso coração e agora tá ainda maior", brincou também."Celebrando nosso amor, com os frutos desse amor! Não podia ser mais especial… Apresentar cada cantinho dessa cidade que a gente ama, juntinho deles, tem sido realmente uma emoção", detalhou por fim a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Os dois recentemente curtiram uma viagem romântica sozinhos pela Europa, que gerou vários registros no instagram das estrelas aproveitando a Ilha de Capri e posaram em uma paisagem paradisíaca e aproveitando um jantar romântico ao curtir o por do sol.

O cantor e a atriz comemora 9 anos de casamento nesta semana, mas o relacionamento já dura cerca de 11 anos no total. Os herdeiros do casal chegaram com menos de um ano de diferença e, por isso, são muito companheiros.

Thais Fersoza dá dicas para manter saúde do relacionamento

Recentemente, ao compartilhar o dia ao lado do amado, Thais falou sobre a importância de manter o relacionamento saudável na vida a dois. "Criem momentos, achem os momentos, não precisa ser na praia, pode ser na varanda de casa, curtir um momentinho a dois ou um momentinho sozinho"

Thais Fersoza também refletiu sobre reservar momentos para cuidar de nós mesmos. "Pode ser fazendo uma caminhada na praia ou um jogo, pode ser jantando junto, sem as crianças, tendo um momentinho a dois, em casa mesmo, não precisa ser nada assim. É só querer e criar o momentinho de estar junto, de cuidar de você, de cuidar dos dois", completou a apresentadora.