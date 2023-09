Thais Fersoza mostra momento a dois com Michel Teló e dá dicas para manter saúde do relacionamento

Thais Fersoza curtiu dia de praia com Michel Teló e ensinou como driblar as turbulências da vida moderna

Thais Fersoza e o marido, Michel Teló, aproveitaram a quarta-feira (13) de sol para ir à praia no Rio de Janeiro. Acompanhada do cantor, a atriz curtiu o calor carioca em frente ao mar enquanto jogava frescobol com o sertanejo.

Thais compartilhou com os seguidores alguns registros dos passeio. "Hoje foi dia de jogar na praia. Hobby do casal. A gente adora jogar frescobol, eu sei que a onda é beach tennis, a gente gosta também, mas o frescobol do casal... a gente adora! É um hobby, a gente se diverte, dá risada, brinca junto, curte junto... E aí hoje foi aqui", disse no Instagram, plataforma onde coleciona 15 milhões de seguidores.

Longe das novelas desde 2016, Thais falou também sobre a importância de manter o relacionamento saudável na vida a dois. "Criem momentos, achem os momentos, não precisa ser na praia, pode ser na varanda de casa, curtir um momentinho a dois ou um momentinho sozinho", aconselhou a mãe de Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis.

Thais Fersoza curtiu praia com marido, Michel Teló (Foto: Reprodução Instagram)

Thais Fersoza dá dicas para seguidores

Thais Fersoza também refletiu sobre reservar momentos para cuidar de nós mesmos. "Pode ser fazendo uma caminhada na praia ou um jogo, pode ser jantando junto, sem as crianças, tendo um momentinho a dois, em casa mesmo, não precisa ser nada assim. É só querer e criar o momentinho de estar junto, de cuidar de você, de cuidar dos dois", completou a apresentadora.

Atualmente, Thais leva uma vida diferente dos tempos em que se projetou no cenário artístico. Dona de um currículo com mais de 20 produções, entre novelas, séries e minisséries, ela virou empresária de si mesma ao apostar em conteúdo voltado exclusivamente para mulheres e mães nas redes sociais.

Recentemente, Thais voltou à TV para comandar os bastidores do "The Voice+" e se juntou a Fátima Bernardes na 11ª temporada do "The Voice Brasil", ficando responsável por apresentar os bastidores da atração.