Magérrima, Thais Fersoza exibe boa forma durante as férias com Michel Teló

Thais Fersoza ostenta a cinturinha fina ao posar com look branco durante as férias com o marido, Michel Teló

A atriz Thais Fersoza aproveitou as férias com o marido, o cantor Michel Teló, para renovar o bronzeado com look estiloso. A musa surgiu com maiô branco em nova foto nas redes sociais e ostentou sua beleza impecável.

Ela exibiu a sua boa forma ao posar com o modelito de um ombro só e recorte estratégico na cintura.

Além disso, a morena também mostrou outras fotos dos passeios com o maridão durante os dias de descanso. “Dia incrível! Peguei até um bronze com esse céu azul, mar verdinho… E um pôr do sol dos sonhos para a gente combinar com as cores naturalmente lindas da Itália”, contou.

Vale lembrar que Thais Fersoza e Michel Teló são pais de duas crianças: Melinda e Teodoro.

Thais Fersoza mostra a festa de aniversário dos filhos

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló celebraram o aniversário dos filhos, Melinda e Teodoro, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa luxuosa para celebrar a nova idade dos filhos e mostraram o vídeo com detalhes da decoração nas redes sociais.

A festa contou com dois temas. Melinda, que fez 7 anos, quis uma decoração com o tema da personagem Sininho. Enquanto isso, Teodoro, que fez 6 anos, escolheu o tema do personagem Mário. Para deixar os filhos felizes, os pais fizeram a festa com a mistura dos temas.

“Um pouquinho dos detalhes dessa festa linda de ontem! Foi tão especial... Ver as crianças tão felizes curtindo com nossa família e amigos é mesmo uma benção! Obrigada a todos que estiveram lá celebrando com a gente... Foi mágico!”, disse a mamãe coruja na legenda do vídeo.