Em clima romântico, Thais Fersoza e Michel Teló mostram álbum de viagem na Ilha de Capri

Thais Fersoza e Michel Teló estão curtindo férias na Itália

Nesta segunda, 4, Thais Fersoza abriu um álbum de fotos romântico nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece ao lado do marido, o cantor Michel Teló, curtindo o sol da Itália. Os dois estão na Ilha da Capri curtindo as férias em casal e posaram em uma paisagem paradisíaca e aproveitando um jantar romântico ao curtir o por do sol .

"Segundando com as fotos do domingão… que dia! A ilha de Capri é o destino que todo casal merece conhecer, viu?! O sorriso fica largo e o coração quentinho de tanta coisa linda que têm pra ver e sentir!", escreveu ela na legenda do post.

Os pais de Melinda e Teodoro receberam uma chuva de elogios de seus fãs nos comentários da publicação, “Amo esse casal”, escreveu Tata Werneck, “Que viagem incrível....essa região da Itália é linda....aproveitem...vcs merecem”, desejou uma fã, “Que casal lindo! É nítido no olhar de vocês dois, o amor”, apontou outra.

Confira as fotos do casal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

O casal está aproveitando a Europa desde sexta-feira, 1, e teve como primeira parada das férias a França, “Boa tarde, Brasil! Boa noite, França! Paris, entenda… a gente te ama há tempos! Chegamos.. Um videozinho do almoço sensacional e cheio de memória afetiva de hoje, porque a gente merece viver esse tbt na vida real”, compartilhou a morena em suas redes sociais para comunicar a chegada no país.

Thais Fersoza exibe boa forma durante as férias com Michel Teló

Thais Fersoza aproveitou as férias com o marido, o cantor Michel Teló, para renovar o bronzeado com look estiloso. A musa surgiu com maiô branco em nova foto nas redes sociais e ostentou sua beleza impecável.

Ela exibiu a sua boa forma ao posar com o modelito de um ombro só e recorte estratégico na cintura.

Além disso, a morena também mostrou outras fotos dos passeios com o maridão durante os dias de descanso. “Dia incrível! Peguei até um bronze com esse céu azul, mar verdinho… E um pôr do sol dos sonhos para a gente combinar com as cores naturalmente lindas da Itália”, contou.