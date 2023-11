Mel Maia abre álbum de fotos encantador de viagem à Itália: "Muito linda"

De passagem por Palermo, na Itália, a atriz Mel Maia aproveita para renovar suas fotos e abre o álbum de sua viagem para seus seguidores

A atriz Mel Maia decidiu passar alguns dias de folga em Palermo, na Itália. A famosa está de férias desde o fim da novela Vai Na Fé, da Globo, e está aproveitando seu descanso merecido para viajar o mundo. Nesta sexta-feira, 10, ela decidiu abrir o álbum com as primeiras fotos da viagem para seus seguidores.

De conjunto branco de saia e camiseta, além de uma bolsa de palha de luxo, Mel passou o dia na praia e aproveitou para posar em frente à imensidão do mar. Com um sorrisinho no rosto, ela também posou em frente a pontos turísticos do local e encantou seus seguidores.

"Primeiro dump italiano. Passa pro lado. Muito linda", disse a artista na legenda da publicação. E seus seguidores logo rasgaram elogios nos comentários. "AMOR MEU!!!! Minha boneca, te amo", disse a mãe da atriz, Debora Maia. "Perfeita de nome, corpo e alma", declarou fã. "Maravilhosa", escreveu outro. "Princesa", disparou mais um.

Confira a publicação:

Novo amor? Mel Maia se derrete por surfista gato nas redes sociais

Parece que o amor está vivíssimo para a Mel Maia. Após seu término com o cantor MC Daniel, a atriz causou alvoroço na web ao levantar suspeitas de um novo affair com um surfista gatíssimo! Isso porque a artista fez questão de marcar território com um comentário ousado em uma das fotos do atleta português João Maria Pereira.

Discreto em sua vida pessoal, ele mantém seu perfil privado no Instagram. Mesmo assim, alguns dos cinco mil seguidores do surfista notaram que a atriz brasileira deixou um recadinho bem direto em um de seus cliques. É que Mel se derreteu publicamente em um dos registros de João: ‘Mine’, que significa ‘Meu’ em português.

Apesar da discrição, o jovem compartilha raros vislumbres de sua vida no atletismo. Inclusive, ele revelou alguns detalhes em uma entrevista ao portal ‘Surf Total’ há alguns anos. Após ganhar um campeonato, João revelou que se apaixonou pelo esporte naturalmente, já que seu pai é dono de uma escola de surf em Portugal.