Novo amor? Mel Maia se derrete por surfista gato nas redes sociais: ‘Meu’

Mel Maia alimenta suspeitas de um novo romance após deixar comentário ousado em foto de surfista; saiba quem é

Na última terça-feira, 7, Mel Maia causou um alvoroço na web ao levantar suspeitas de um novo affair com um surfista gatíssimo! A atriz fez questão de marcar território ao deixar um comentário pra lá de ousado em uma das fotos publicadas nas redes sociais de seu possível romance, o atleta português João Maria Pereira.

Discreto em sua vida pessoal, ele mantém seu perfil privado no Instagram. Mesmo assim, alguns dos cinco mil seguidores do surfista notaram que a atriz brasileira deixou um recadinho bem direto em um de seus cliques. É que Mel se derreteu publicamente em um dos registros de João: ‘Mine’, que significa ‘Meu’ em português.

Apesar da discrição, o jovem compartilha raros vislumbres de sua vida no atletismo. Inclusive, ele revelou alguns detalhes em uma entrevista ao portal ‘Surf Total’ há alguns anos. Após ganhar um campeonato, João revelou que se apaixonou pelo esporte naturalmente, já que seu pai é dono de uma escola de surf em Portugal.

Mel Maia esteve em Portugal:

Além disso, o atleta destacou que tem como referência dois grandes nomes do surf brasileiro, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Se o romance estiver de pé, João está ainda mais perto de conhecer seus ídolos, por conta da proximidade com a atriz carioca, que também esteve em Portugal no final de setembro deste ano.

Após o término com o cantor MC Daniel, Mel começou a curtir a vida de solteira em viagens internacionais. Por isso, a atriz aproveitou os passeios, festas e as praias portuguesas ao lado de algumas amigas. Há poucos dias, ela retornou a Europa, mas já embarcou para outro destino e está curtindo uma temporada no país vizinho, a Espanha.

Vale lembrar que o ex-namorado da atriz parece já ter embarcado em outro relacionamento. Após várias aparições ao lado de Yasmin Brunet, incluindo reuniões íntimas em família, Daniel abriu o jogo sobre um suposto romance com a loira. É que ele foi colocado na parede por Tatá Werneck durante o ‘Prêmio Multishow’ na última terça-feira, 07; saiba mais detalhes.

Mel Maia e Melody trocam farpas nas redes sociais:

Além dos rumores de um novo affair, Mel Maia também causou nas redes sociais por outro motivo. É que a atriz trocou farpas com a cantora Melody nos comentários de uma publicação. O motivo? A adolescente teria ‘copiado’ a artista. Tudo começou com um vídeo que a atriz publicou no TikTok fazendo uma dancinha .

Mel surgia dançando um remix da música “Mandei Meu Cavaco Chorar” vestindo um top branco com a palavra “Suprema” estampada. A atriz da novela “Vai Na Fé” ainda usava um short preto. Algum tempo depois da publicação, Melody surgiu fazendo a mesma dancinha em seu perfil com uma roupa idêntica e Mel não deixou barato; entenda a confusão entre Mel e Melody.