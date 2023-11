Mel Maia e Melody trocam farpas nas redes sociais: “Se liga”

A atriz Mel Maia acusou Melody de ter copiado um vídeo seu e as artistas trocaram farpas nas redes sociais

Nesta terça-feira, 7, o clima ficou tenso entre Mel Maia e Melody. A atriz da TV Globo e a cantora trocaram farpas nos comentários de uma publicação feita por uma página de fofocas nas redes sociais.

Tudo começou com um vídeo que a atriz publicou no TikTok fazendo uma dancinha. Mel surgia dançando um remix da música “Mandei Meu Cavaco Chorar” no clipe vestindo um top branco com a palavra “Suprema” estampada. A atriz da novela “Vai Na Fé” ainda usava um short preto.

Algum tempo depois da publicação de Mel, Melody surgiu fazendo a mesma dancinha em seu perfil no TikTok. A cantora usava um short preto e um top branco com a palavra “Suprema” escrito. Ao notarem a clara semelhança, diversos seguidores começaram a marcar Mel Maia nos comentários do vídeo.

Quando uma página de fofocas nas redes sociais compartilhou os dois vídeos lado a lado, Mel Maia surgiu nos comentários e comentou sobre as postagens quase iguais. “Meu Deus, até o topinho da minha treinadora ela também colocou”.

Melody não gostou nada do comentário de Mel e rebateu. “Se liga, nem te sigo gata, te copiar? Só você tem esse top? Ela é só sua treinadora? Abaixa essa bola aí amiga”, disparou a artista.

E não parou por aí, logo após esse estranhamento, Mel fez uma declaração em seus stories. "Eu tô vivendo muito e quero viver mais! Tenho sede de viver, conhecer o mundo todo, pessoas novas, prosperar, aprender novas línguas, experimentar comidas diferentes, fazer novas amizades", começou dizendo na legenda de uma foto em que mostrava um passeio de barco pelo mar.

"Estou viajando pela Europa, conhecendo novos lugares e culturas, realizando meus sonhos, me dando presentes todos os dias... Me digam, vocês realmente acham que eu me importo com comentários ofensivos? Com pessoas ruins? Isso não muda NADA na minha vida incrível", ainda disparou a atriz.

A estrela não deixou claro se a mensagem era para Melody ou quais eram esses comentários maldosos. Vale lembrar que recentemente, Mel terminou um conturbado relacionamento com o funkeiro MC Daniel.

Reprodução: Instagram

Reprodução: Instagram

Reprodução: Instagram

A fila andou?

Mas esta não é a única polêmica em que o nome de Mel Maia está envolvido. Recentemente, seu ex-namorado, MC Daniel está sendo apontado como o novo affair da modelo Yasmim Brunet.

Nessa última terça-feira, o funkeiro esteve presente no Prêmio Multishow e a apresentadora Tata Werneck o fez uma pergunta indiscreta. Quando questionado sobre seu relacionamento com Yasmin, o cantor respondeu: "Vou casar, vou namorar e ter uma família linda igual à sua".