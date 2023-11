Matheus Fernandes revela fotos inéditas de sua lua de mel com Tamiris Dias

O cantor Matheus Fernandes abre álbum de fotos de sua lua de mel com Tamiris Dias. Saiba qual foi o destino do casal!

O cantor Matheus Fernandes aproveitou a sua lua de mel com a esposa, Tamiris Dias, em grande estilo. Os dois foram para Singapura, na Ásia, e Bali, na Indonésia, e curtiram muito os dias de descanso nos destinos paradisíacos.

Eles ficaram hospedados em hotéis de luxo e aproveitaram os passeios turísticos na região, com direito a passeios em praias e templos. Além disso, o casal teve um jantar à luz de velas em uma praia romântica.

“A viagem foi incrível. O povo balinês é de uma gentileza sem igual, as belezas naturais são lindas, as praias, a floresta, os animais… Os hotéis são incríveis e nos fizeram sentir muito à vontade para curtir a nossa tão esperada lua de mel”, contou ele.

Atualmente, Matheus Fernandes comemora o sucesso de seu mais novo single, chamado Tchau Pros Esquemas, que é uma parceria com Michel Teló, e também se prepara para gravar um CD promocional no Ceará nesta sexta-feira, 3, com as participações de Menos É Mais e Diego Facó.

Fotos: Divulgação

Como foi o casamento de Matheus Fernandes e Tamiris Dias?

O casamento de Matheus Fernandes e Tamiris Dias aconteceu no dia 28 de agosto de 2023 em Fortaleza, no Ceará, com a presença de amigos e familiares. O casal está junto há 12 anos.

A celebração aconteceu no final da tarde para aproveitar a luz natural do litoral cearense. Vários famosos foram convidados e apareceram com looks poderosos. Após o "sim", o cantor compartilhou as fotos ainda no altar.

"Pra sempre, nós", disse o casal ao exibir as fotos do "sim". Para a ocasião, a influenciadora apostou em um vestido branco sem alças e sem mangas com bordado na parte frontal e um drapeado. A peça clássica chamou a atenção dos convidados.

Nas redes sociais, vários fãs deixaram mensagens de carinho para o casal. "Felicidades! Deus abençoe vocês", comentou um. "Que casamento", disparou outro. "Foi épico, chique, deslumbrante e emocionante", disse um dos convidados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tamiris Dias (@tamiriscdias)