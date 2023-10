Marina Ruy Barbosa esbanja luxo em viagem a Dubai: "Dias felizes"

Durante passagem por Dubai, Marina Ruy Barbosa aproveita para renovar suas fotos no Instagram; confira!

A atriz Marina Ruy Barbosa aproveitou ao máximo sua passagem por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A ruiva passou por uma viagem relâmpago ao país, onde permaneceu por apenas dois dias antes de retornar ao Brasil.

Antes de retomar a sua rotina de gravações em Fuzuê, novela da TV Globo onde ela interpreta a vilã Preciosa Montebello, ela decidiu abrir o álbum de fotos da viagem. Nos registros, Marina esbanjou muito luxo e encantou seus seguidores.

Vestida caracteristicamente com o lugar, ela apostou em um véu e vestido longo para visitar pontos turísticos da cidade. A musa também aproveitou um dia quente de praia para renovar o bronzeado e curtir no mar.

"48h em Dubai. Um pequeno recorte de dias felizes. Vivendo por aí! :)", escreveu Marina na legenda do álbum, que terminou com uma imagem dela dentro do avião, já retornando ao Rio de Janeiro. Nos comentários, seus seguidores não pouparam elogios.

"Ela literalmente vive uma vida de princesa, mas na vida real", disse um fã. "Cara, a mulher mais linda desse Brasil", enalteceu outro. "Ela vivendo primeiro, depois postando, muito maravilhosa", apontou mais um. "Suas fotos viagem são tudo", disparou admirador. "Como é chique!', disse outro.

Confira a publicação:

Marina Ruy Barbosa celebra aniversário do namorado

No último dia 11, a atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu os seus seguidores ao postar um clique inédito com seu namorado, Abdul Fares. O empresário estava completando 40 anos e acabou recebendo uma homenagem especial na data.

Discretos, a atriz, que está no ar na novela Fuzuê, da TV Globo, compartilhou uma foto rara ao lado do amado e lhe desejou parabéns. "Feliz aniversário", escreveu ela, em inglês. Na foto, os dois surgiram agarradinhos em frente a um espelho, onde tiraram seu clique.

