Marina Ruy Barbosa surge agarradinha com o namorado em homenagem de aniversário

A atriz Marina Ruy Barbosa postou um clique inédito ao lado do namorado e celebrou o seu aniversário

Marina Ruy Barbosa surpreendeu os seguidores das redes sociais ao postar um clique inédito com o namorado, Abdul Hadi Mohamed Fares, que completou 40 anos de vida nesta quarta-feira, 11.

Para comemorar a data especial, a atriz, que está no ar na novela Fuzuê, da TV Globo, interpretando a personagem Preciosa, compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o amado, e o parabenizou: "Happy birthday [Feliz aniversário]", escreveu ela.

A ruiva, vale lembrar, não assumia nenhum relacionamento dese o fim de seu namoro com Guilherme Mussi, em novembro do ano passado. Antes dele, Mariana foi casada com Xande Negrão, de quem se separou em janeiro de 2021.

O atual namorado de Marina, o empresário Abdul Fares, é descendente de libaneses e sócio de uma marca de serviço digital. O rapaz tem investimentos no ramo imobiliário e é diretor de uma loja de móveis. Além disso, o eleito da atriz ainda é sócio em outras empresas. De acordo com boatos que circulam nos bastidores, os dois teriam se conhecido porque convivem nos mesmos círculos e tem amigos em comum. Saiba mais!

Confira a postagem:

Marina Ruy Barbosa com o namorado - Reprodução/Instagram

Marina fala sobre ter filhos

Em recente entrevista ao podcast 'PodDelas', Marina Ruy Barbosa confessou que a chegada de seu primogênito pode estar mais próxima do que imaginamos. O assunto surgiu quando as apresentadoras da atração perguntaram se a ruiva pensa em ter filhos.

"Quero! Quero muito. Tenho muita vontade de construir minha família, de ter filhos", disse ela. "Pode estar próximo. Vamos ver, mas pode estar próximo", acrescentou ela, deixando claro que isso não deve acontecer agora por causa das gravações da novela Fuzuê. "Eu fiquei 'Meu Deus' [...] Mas não vem agora não. Estou gravando bastante, estou tomando cuidado", falou a atriz sobre ter redobrado os cuidados em seus métodos contraceptivos