Marina Ruy Barbosa encanta ao abrir álbum de fotos de viagem à Índia: ''Muita perfeição''

Atriz Marina Ruy Barbosa rouba a cena pela beleza em série de lindos cliques durante viagem à Índia e arranca elogios da web

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) está curtindo dias de descanso na Índia e colecionou elogios dos seguidores ao publicar série de registros da viagem!

Na manhã desta quarta-feira, 05, a ruiva abriu um álbum de fotos de passeios por Mumbai em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a artista aparece em lindas paisagens e usando belíssimos e estilosos looks.

A famosa, que participou do evento da Nita Mukesh Ambani Cultural Culture com um vestido longo com estampas florais da grife Giambattista Valli, chamou atenção pela beleza nos cliques. Em algumas imagens, ela surgiu admirando o pôr do sol perto do mar e visitando alguns monumentos.

Nos comentários do post, os fãs exaltaram a beleza de Marina e não pouparam elogios. "Essa mulher é linda demais", "É muita perfeição", "Barbie da vida real", "De que conto de fadas você saiu princesa???", "A mais perfeita do mundo em Mumbai", escreveram.

Confira as fotos de Marina Ruy Barbosa na Índia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Sem sutiã, Marina Ruy Barbosa escandaliza com vestido aberto nas laterais

Recentemente, a atriz Marina Ruy Barbosa causou alvoroço nas redes sociais com mais um de seus looks ousadíssimos. Para prestigiar um evento especial, a artista abusou da sensualidade com uma peça minúscula.

Dona de curvas exuberantes, a ruiva dispensou o sutiã ao eleger um vestido curtíssimo coladinho no corpão - além de ter alças fininhas, o que deu destaque ao seu decote, a roupa também contou com aberturas estratégicas nas laterais que entregaram toda sua boa forma.

“Estou mega honrada e entusiasmada! Aguardem pelas muitas novidades que vêm por aí!”, escreveu ela na legenda da publicação. Na série de imagens, a musa ainda posou de ladinho e empinou o bumbum.

