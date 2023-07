Marcella Fogaça abre álbum de fotos de viagem romântica com Joaquim Lopes

Sem as filhas gêmeas, a cantora Marcella Fogaça e o ator Joaquim Lopes viajaram para a Bahia

A cantora Marcella Fogaçausou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para mostrar alguns cliques de sua viagem ao lado do marido, o ator e apresentador Joaquim Lopes. Os dois estão curtindo alguns dias de descanso na Bahia sem as filhas gêmeas, Sophia e Pietra, que estão com dois anos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a famosa exibe seu corpão sarado usando um biquíni estampado, enquanto faz pose na areia e no mar. Ela também mostrou alguns cliques trocando carinho com o amado.

Marcella aproveitou os registros para falar sobre como é importante curtir um momento só com Joaquim. "Uma miniférias rápida sem as crianças pra gente curtir a gente. Sempre digo o quanto é importante cuidar das raízes que deram os frutos. Primeiro de nós mesmos, indivíduos, uma pausa pra escutar nossa própria voz, nossos desejos e dores, e também pra olhar pro casal. Se reconectar, namorar, conversar sem interrupções, resgatar e criar novos laços e memórias", começou.

"A parentalidade é um desafio em milhões de sentidos e não, nem sempre é possível fugir, nem sempre é possível uma rede de apoio. Não, não é uma regra ter que ir pra longe pra ficar perto. Mas a regra é arrumar um tempo, por menor que seja, pra estar junto. A regra é se escolher diariamente", acrescentou.

Depois, Marcella contou que as filhas ficaram com a vovó. "Gratidão por esses dias e pela vovó que está com as pitucas cuidando com todo amor. Eu realmente estava precisando desse mergulho. Em todos os sentidos", disse ela, revelando que está com o marido no mesmo lugar em que as gêmeas foram geradas. "Ps: estamos no mesmo lugar onde as meninas foram feitas. Muito emocionante, Joaquim, te amo! #miniferias #bahia", finalizou.

Confira as fotos:

Recentemente, Marcella Fogaça arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos esbanjando beleza ao aproveitar o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista ostentou seu corpão sarado ao surgir com um biquíni estampado enquanto fazia diversas poses da areia da praia.

"Depois de 6 dias trancada em casa, um pulo pra me recarregar. Esse é sem dúvida um dos meus lugares favoritos no mundo. Se ele pudesse contar quantas vezes já me salvou apenas com um banho de mar… Gratidão imensa. Fiquei sozinha, comigo e meus pensamentos e minhas poses, sem filtros e sem lamentos. Beijo gente linda! Lembrem-se de respirar! E quando der, corra pro mar!", escreveu.