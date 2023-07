De biquíni, Marcella Fogaça ostenta corpão sarado em dia de praia: "Maravilhosa"

A cantora Marcella Fogaça esbanjou beleza ao curtir o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro

A cantora Marcella Fogaçaarrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao compartilhar uma sequência de fotos esbanjando beleza ao aproveitar o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista ostentou seu corpão sarado ao surgir com um biquíni estampado enquanto fazia diversas poses da areia da praia. Ela contou que recarregou as energias após ficar alguns dias apenas em casa.

"Depois de 6 dias trancada em casa, um pulo pra me recarregar. Esse é sem dúvida um dos meus lugares favoritos no mundo. Se ele pudesse contar quantas vezes já me salvou apenas com um banho de mar… Gratidão imensa", celebrou.

Depois, Marcella contou que decidiu ir sozinha à praia. Ela, vale lembrar, é mãe das gêmeas Sophia e Pietra, que estão com dois anos, fruto de seu casamento com Joaquim Lopes. "Fiquei sozinha, comigo e meus pensamentos e minhas poses, sem filtros e sem lamentos. Beijo gente linda! Lembrem-se de respirar! E quando der, corra pro mar!", finalizou.

Os internautas elogiaram a beleza da cantora nos comentários. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "É muito linda", escreveu outra. "Maravilhosa e gata", falou uma fã da artista.

Confira as fotos:

O apresentador Joaquim Lopes encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo mais que fofo ao lado das filhas gêmeas. Aproveitando o dia de TBT, o famoso relembrou o registro feito no aniversário de dois anos de Pietra e Sophia, frutos de seu relacionamento com Marcella Fogaça.

Nas imagens, o papai babão aparece fazendo um bolo para as pequenas com a ajuda delas, que esbanjaram fofura ao falarem os ingredientes da receita. Na legenda, Lopes se derreteu pelo momento em família.

"O #tbt de milhões! No dia do aniversário de 2 anos das nossas filhas a Célla deu a melhor ideia do mundo: 'Vamos fazer o bolo COM as meninas nos ajudando!' O resultado foi: Papai realizando um dos maiores sonhos da vida dele. Mamãe feliz da vida AND segurando duas crianças pra não caírem da mesa [...]", escreveu ele em um trecho da publicação.