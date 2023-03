Filhas de Joaquim Lopes esbanjam fofura na cozinha com o pai: ''Um dos maiores sonhos da vida''

Apresentador Joaquim Lopes se derrete ao compartilhar vídeo em que aparece fazendo bolo com ajuda das gêmeas, Pietra e Sophia

O apresentador Joaquim Lopes (42) encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo mais que fofo ao lado das filhas gêmeas!

Aproveitando o dia de TBT na quinta-feira, 30, o famoso relembrou o registro feito recentemente no aniversário de dois anos de Pietra e Sophia, frutos de seu relacionamento com Marcella Fogaça.

Nas imagens, o papai babão aparece fazendo um bolo para as pequenas com a ajuda delas, que esbanjaram fofura ao falarem os ingredientes da receita. Na legenda, Lopes se derreteu pelo momento em família.

"O #tbt de milhões! No dia do aniversário de 2 anos das nossas filhas a Célla deu a melhor ideia do mundo: 'Vamos fazer o bolo COM as meninas nos ajudando!' O resultado foi: Papai realizando um dos maiores sonhos da vida dele. Mamãe feliz da vida AND segurando duas crianças pra não caírem da mesa, olhando pra ver se Sophia não conseguia finalmente ligar o fogão e preocupada com o rush de adrenalina proveniente do cacau em pó. Um bolo ok beirando o OKEY. (exageramos no bicabornato)

Uma memória que nunca vamos esquecer. Criar momentos assim, ainda mais em volta da mesa são as coisas mais bonitas que podemos fazer em família", disse Joaquim na publicação em seu perfil no Instagram.

Confira o vídeo de Joaquim Lopes cozinhando com as filhas:

Joaquim Lopes lamenta saudade do pai

Recentemente, Joaquim Lopes usou as redes sociais para falar sobre a falta que seu pai, Antônio Lopes (1933 - 2021), faz. Seu Antônio faleceu aos 88 anos de idade em agosto de 2021 após ficar 38 dias internado com covid-19.

Na web, ele compartilhou alguns cliques do pai e declarou seu amor e a saudade. "Capo! Difícil sem você tá? Vendo suas fotos hoje me peguei procurando por fotos novas. Sempre vejo as mesmas. As que já existem. Contei histórias suas pras minhas filhas hoje... lutei pra não chorar na frente delas, porque elas ficam aflitas, mesmo quando são as lágrimas de emoção, elas ficam aflitas", iniciou.

"Elas sempre falam por cima quando estou contando alguma das minhas histórias. Hoje elas ficaram em silêncio. Concentradas. Me ouvindo. Prestando atenção com o interesse de quem ama. Que nem você fazia. Você partilhava da minha confusão. Ou eu assumi partículas da sua", continuou ele.

Ao finalizar, Lopes ressaltou a saudade: "Você me escutava com o peito. Me via. Senti o eco da sua existência fluindo por mim e passando por elas. Foi bonito.. Queria ter certeza que você tá bem. Certezas definitivamente não combinam com essa existência. Enfim… desabafos no eco, Capo! Te amo."

