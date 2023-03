Joaquim Lopes fala sobre a saudade do pai: ''Queria ter certeza que vou te ver de novo''

Ator e apresentador Joaquim Lopes desabafa sobre a falta do pai, Antônio Lopes, que faleceu em 2021 após dias internado com covid-19

O apresentador Joaquim Lopes (42) usou as redes sociais na terça-feira, 28, para falar sobre a falta que seu pai, Antônio Lopes (1933 - 2021), faz.

Seu Antônio faleceu aos 88 anos de idade em agosto de 2021 após ficar 38 dias internado com covid-19. Em seu perfil no Instagram, o marido de Marcella Fogaça e pai das gêmeas Pietra e Sophia compartilhou alguns registros do pai e declarou seu amor.

"Capo! Difícil sem você tá? Vendo suas fotos hoje me peguei procurando por fotos novas. Sempre vejo as mesmas. As que já existem. Contei histórias suas pras minhas filhas hoje... lutei pra não chorar na frente delas, porque elas ficam aflitas, mesmo quando são lágrimas de emoção, elas ficam aflitas", iniciou ele.

Na sequência, o famoso destacou que as herdeiras sempre o interrompem quando está contando alguma história sua e, desta vez, elas ficaram concentradas ouvindo. "Elas sempre falam por cima quando estou contando alguma das minhas histórias. Hoje elas ficaram em silêncio. Concentradas. Me ouvindo. Prestando atenção com o interesse de quem ama. Que nem você fazia. Você partilhava da minha confusão. Ou eu assumi partículas da sua", continuou ele.

Ao finalizar, Lopes ressaltou a saudade."Você me escutava com o peito. Me via. Senti o eco da sua existência fluindo por mim e passando por elas. Foi bonito.. Queria ter certeza que vou te ver de alguma forma de novo. Queria ter certeza que você tá bem. Certezas definitivamente não combinam com essa existência. Enfim… desabafos no eco, Capo! Te amo".

Confira o post de Joaquim Lopes para o pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joaquim Lopes (@joaquimlopesoficial)

Por onde anda Joaquim Lopes? Ator revela mudança inesperada na carreira

Joaquim Lopes, conhecido por estrelar inúmeras novelas, não vive só de atuação. Com história na gastronomia e inclinação para o empreendedorismo, o ator teve uma bifurcação na hora de escolher sua profissão. Em entrevista à CARAS Digital ele contou sobre como equilibra o trabalho e a vida com suas filhas pequenas, e ainda revelou uma mudança inesperada na sua carreira: ele deve abrir seu próprio restaurante.

O artista, que apresentou o programa Cook Island - Ilha do Sabor, reality show sobre culinária, revelou que a paixão pela cozinha veio de muito novo. "A gastronomia está na minha vida desde que eu me entendo por gente. A minha avó, mãe da minha mãe, é uma cozinheira espetacular. Ela tinha um restaurante quando ela era mais jovem e sempre me levava para fazer as coisas da feira e do mercado. Daí quando a gente voltava para casa, eu que ajudava ela a preparar os almoços", compartilhou.

