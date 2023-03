Por onde anda Joaquim Lopes? Ator revela mudança inesperada na carreira

Joaquim Lopes revelou uma mudança inesperada na sua carreira

Joaquim Lopes (40), conhecido por estrelar inúmeras novelas, não vive só de atuação. Com história na gastronomia e inclinação para o empreendorismo, o ator teve uma bifurcação na hora de escolher sua profissão. Em entrevista à CARAS Brasil, ele contou sobre como equilibra o trabalho e a vida com suas filhas pequenas, e ainda revelou uma mudança inesperada na sua carreira: ele deve abrir seu próprio restaurante.

Joaquim Lopes , que apresentou o programaCook Island - Ilha do Sabor, reality show sobre culinária, revelou que a paixão pela cozinha veio de muito novo. "A gastronomia está na minha vida desde que eu me entendo por gente. A minha avó, mãe da minha mãe, é uma cozinheira espetacular. Ela tinha um restaurante quando ela era mais jovem e sempre me levava para fazer as coisas da feira e do mercado. Daí quando a gente voltava para casa, eu que ajudava ela a preparar os almoços", compartilhou.

O ator, que revelou uma grande inspiração na avó, ainda ressaltou: "Ela que me ensinou que você preparar comida para alguém é um ato de amor". Sem perder suas origens na cozinha, Joaquim Lopes afirmou que tenta segurar as tradições em casa: "É uma coisa que está muito enraizada dentro de mim, porque era um momento que, na minha casa, todo mundo se reunia. É uma coisa que eu acho que está se perdendo hoje em dia, mas eu tento segurar essa tradição aqui na minha casa com as minhas pituquinhas".

Com um sonho muito antigo de ter um restaurante próprio, Joaquim Lopes chegou até a estudar gastronomia na sua juventude. "Me formei em gastronomia. Trabalhei como cozinheiro em São Paulo durante dois anos, como assistente de um chefe executivo. Aí vim para o Rio de Janeiro, trabalhei mais um mês no Sushi LeBlon, e depois me chamaram para fazer minha primeira novela e o caminho bifurcou", explicou o ator.

Prestes a abrir seu próprio restaurante , possivelmente em São Paulo, Joaquim Lopes finalmente vai tornar seu sonho realidade. "Chegou o momento, estou correndo atrás, montando tudo. Se Deus quiser, no finalzinho do primerio semestre ou no começo do segundo eu devo estar com as portas abertas", declarou.