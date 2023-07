Maisa Silva esbanja elegância em novas fotos de viagem a Paris: “Muito chique”

A atriz Maisa Silva surgiu esbanjando luxo e estilo durante viagem a Paris com amigas e recebeu diversos elogios nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 24, Maisa Silva esbanjou beleza e elegância ao compartilhar em seu Instagram novas fotos de sua viagem a Paris, na França. A atriz surgiu mostrando seu look em um álbum de fotos da viagem.

A estrela da série “De Volta Aos 15” surgiu com um vestido preto curto com transparência. Nas fotos, a artista mostrou seu luxuoso quarto de hotel na cidade francesa. A musa ainda mostrou a clássica Torre Eiffel.

“Meia-noite em Paris”, escreveu a atriz da Netflix na legenda do post contendo seis fotos e fazendo referência ao filme de 2011 dirigido por Woody Allen. Nos comentários, o amigo e colega de Maisa, João Guilherme, comentou em inglês: “Boneca”. E a campeã olímpica Rebeca Andrade elogiou: “Tão linda”.

Os seguidores de Maisa adoraram as fotos parisienses e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Tá muito chique prima”, escreveu uma fã. Outra seguidora ainda comentou: “Muito muito linda”. Uma admiradora ainda elogiou: “Linda, impecável”.

“Maravilhosa”, declarou uma fã. Outro seguidor ainda escreveu: “O lacre da gata”. Outra admiradora ainda comentou: “Você está belíssima”.

Maisa está acompanhada de suas amigas Fernanda Concon e Julia Rabelo, e neste último domingo, 23, o trio posou para uma série de fotos tomando um luxuoso café da manhã no hotel onde estão hospedadas.

“Paris com minhas irmãs”, declarou a intérprete de Anita em “De Volta Aos 15” nas fotos em que as amigas surgiram de roupão e óculos escuros e em selfies da bela vista do hotel para as ruas de Paris.

Luxo!

Na semana passada, Maisa deixou seus seguidores surpresos ao fazer um tour pelo seu luxuoso quarto de hotel que em que está hospedada para sua viagem de férias.

A artista está hospedada no Le Meurise, um hotel de cinco estrela na beira do Rio Sena e bem próximo ao famosos Museu do Louvre. A hospedagem conta com diárias a partir de R$ 9,5 mil, com suítes que ultrapassam os R$ 20 mil.