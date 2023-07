Aproveitando Paris, Maisa mostra quarto de hotel com diárias a partir de R$ 9,5 mil

Maisa compartilhou os mimos que recebeu do hotel em suas redes sociais

Maisa Silva segue aproveitando a viagem na Europa e compartilhou com seguidores seu novo destino dessas férias, nesta sexta-feira 20. A apresentadora e atriz está em Paris e mostrou o quarto luxuoso, em que está hospedada, com todos os mimos de boas-vindas que recebeu da hospedagem.

A artista está hospedada no Le Meurise, um hotel de cinco estrela na beira do Rio Sena e bem próximo ao famosos Museu do Louvre. O hotel tem diárias a partir de R$ 9,5 mil, com suítes que ultrapassam os R$ 20 mil.

Maísa ganhou uma grandiosa recepção com direito a doces clássicos do renomado chef francês Cedric Groulet, retratos com fotos dela e de suas amigas, que a acompanham na "eurotrip", e fronhas de travesseiros personalizadas bordadas com as palavras: "Maisa em Paris".

Maisa ainda mostrou um mimo pra lá de especial, um quadro especialmente dedicado para um dos projetos da atriz, De volta aos quinze: "Bonsoir (boa noite), Paris. Estamos novamente no Le Meurise e o quarto está todo especial", disse a atriz. "Estou muito feliz de voltar para a minha casinha em Paris. Termos dias rápidos, porém muito diferentes por aqui", concluiu ela.

Maisa Silva esbanja beleza em noitada na Grécia: “Noites quentes”

Maisa Silva está curtindo o melhor do verão Europeu durante suas férias! Nesta segunda-feira, 17, a morena roubou a cena nas redes sociais ao compartilhar alguns cliques se divertindo em uma noitada em Mikonos, na Grécia, ao lado das amigas, Fernanda Concon e Julia Rabelo.

Em seu feed do Instagram, Maisa abriu um álbum da noite divertida e deu um show de beleza ao posar com um vestido branco com recortes estratégicos na região do abdômen e uma fenda poderosa nas pernas: “Noites quentes de verão”, ela legendou a publicação em inglês.

Entre os registros de tirar o fôlego, Maisa também incluiu alguns vídeos em que aparece curtindo a música do beach club grego.