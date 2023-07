Maisa Silva esbanja beleza em noitada na Grécia: “Noites quentes”

De férias no verão Europeu, Maisa Silva dá show de beleza ao posar em noitada ao lado das amigas

A atriz e apresentadora Maisa Silva está curtindo o melhor do verão Europeu durante suas férias! Nesta segunda-feira, 17, a morena roubou a cena nas redes sociais ao compartilhar alguns cliques se divertindo em uma noitada em Mikonos, na Grécia, ao lado das amigas, Fernanda Concon e Julia Rabelo.

Em seu feed do Instagram, Maisa abriu um álbum da noite divertida. Nos cliques, a intérprete de ‘Anita’ na série da Netflix ‘De volta aos 15’, dá um show de beleza ao posar com um vestido branco com recortes estratégicos na região do abdômen e uma fenda poderosa nas pernas: “Noites quentes de verão”, ela legendou a publicação em inglês.

Entre os registros de tirar o fôlego, Maisa também incluiu alguns vídeos em que aparece curtindo a música do beach club grego. Nos comentários, os fãs foram só elogios para a artista: “Virou um mulherão, mas será pra sempre é princesinha do Brasil”, exaltou um admirador. “Essa Maísa sabe viver”, disparou outro. “Gata demais”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que além da companhia das amigas, Maisa também encontrou o ator João Guilherme durante sua temporada na Europa, em Ibiza. Os dois mantêm uma amizade desde quando eram mais novos e, atualmente, trabalham juntos na produção da Netflix ‘De volta aos 15’. Nas redes sociais, eles encantaram os seguidores ao compartilharem um registro juntos.

