Maisa Silva ostenta sua boa forma durante as férias em Santorini

De férias no verão europeu, Maisa Silva curte dia de praia na Grécia ao lado das amigas

De férias, a atriz Maisa Silva está curtindo muito o verão europeu ao lado das amigas. Após passagem pela Espanha, a gata seguiu para Santorini, na Grécia, onde está aproveitando ao máximo.

No maior clima de Mamma Mia, Maisa passeou pela cidade, fez pedicure, jantou em restaurantes caros e até participou de sessão de fotos. Ao parar para jantar na praia, ela aproveitou o clima de sol para se bronzear ao lado das amigas, a atriz Fernanda Concon e Julia Rabello.

No fim do dia, a atriz apareceu em seus stories curtindo bons drinks e encantou seus seguidores ao posar de biquíni branco. Maisa também compartilhou o pôr do sol na Grécia para seus seguidores.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Maisa mostra momentos de viagem para Espanha com amigos

Nesta terça-feira, 11, a atriz Maisa Silva encantou seus seguidores com mais alguns cliques de momentos de sua viagem para a Espanha. Ao lado de amigos, a apresentadora mostrou que curtiu um bom passeio de barco pela linda ilha de Formentera, no país europeu.

“Me fui de vacaciones”, escreveu a atriz, em espanhol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. O que está escrito, em uma tradução livre, seria algo como “eu fui de férias”.

Nas fotos, Maisa aparece com um biquíni vermelho de listras e com uma calça da mesma cor cheia de estampas diferentes. Em outras, a artista mostrou que está aproveitando as férias ao lado de rostos bem conhecidos pelos internautas, como os atores João Guilherme e Fernanda Concon, com quem mantém uma amizade desde quando eram mais novos.

Os comentários foram inundados de elogios. “Quem acha que ela combina com o João Guilherme”, brincou uma internauta. “Apaixonada por umas quatro pessoas daí”, disparou uma outra usuária. “Nossa que mulher linda, Meu Deus”, exaltou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Maisa Silva.