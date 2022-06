Maisa Silva aposta em look 'all black' estiloso para curtir balada em Londres

Maisa Silva escolheu um look 'all black' estiloso para curtir uma noite divertida em Londres

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 13h55

Na noite da última segunda-feira, 6, Maisa Silva (20) decidiu curtir uma balada durante a sua viagem por Londres.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece aproveitando uma casa de shows toda pichada, com cores neons iluminadas. Ela ainda tirou algumas fotos fora do evento, na rua, na frente de uma cabine telefônica, ponto turístico da Inglaterra.

Para a ocasião, Maisa ainda esbanjou estilo ao apostar em um look 'all black' estiloso, cim um conjunto de calça e regata, combinando com um casaco de couro, uma bota de salto alto e uma bolsinha de grife.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Late night talking", que em português significa: "Tarde da noite conversando".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "O look da gata! Ta sempre lacrando!", escreveu um. "Lindeza!", falou outro. "Maravilhosa!", disse um terceiro.

Confira os cliques de Maisa Silva usando um look 'all black' estiloso durante uma balada em Londres: