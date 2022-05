Maisa compartilha primeiras imagens de viagem de aniversário com as amigas

VIAGEM COM AS AMIGAS!

Maisa viajou para a ilha de Capri para comemorar seu aniversário de 20 anos ao lado das amigas

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 16h41

Neste sábado, 21, Maisa Silva (19) compartilhou as primeiras imagens da viagem que fará com as amigas para comemorar seu aniversário.

A atriz que completa 20 anos neste domingo, 22, pegou um avião ao lado de duas amigas para a ilha de Capri na Itália.

No vídeo postado no Instagram da artista, as amigas embarcaram no avião e passeiam pelo hotel que ficarão hospedadas na ilha italiana.

"Trio de ataque takes Capri! A viagem Maisa20 começou e eu não poderia estar mais feliz. Sonho realizado", escreveu Maisa na legenda.

A atriz Fernanda Concon (19), que atuou ao lado de Maisa na novela Carrossel e está junto com a amiga na viagem, comentou: "Tá só começando".

Outra atriz de Carrossel e amiga de Maisa, não conseguiu ir na viagem para Itália, porém mandou lembranças. Larissa Manoela (21) escreveu: "Tô indo com vocês no coração, cê sabe né? AMO MUITO! Aproveitem demais".

Confira aqui a postagem de Maisa!