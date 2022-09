Ludmilla passa por perrengue nos Estados Unidos: ''Todo mundo na rua''

Ludmilla e a esposa Brunna Gonçalves compartilharam com os seguidores um perrengue durante a viagem para Miami, nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 12h01

Ludmilla (27) dividiu com os seguidores uma situação de perrengue em Miami, nos Estados Unidos. Viajando a trabalho, a cantora está acompanhada da esposa, Brunna Gonçalves (30), e da equipe, e contou que perdeu as chaves do apartamento que estão hospedados.

No carro ao lado da irmã, a artista relatou a situação. Ela contou que saiu para uma reunião e pediu para que Brunna deixasse a chave em algum lugar que ela pudesse pegar quando voltasse, já que a influenciadora também sairia do local.

Surpreendentemente, a chave desapareceu do local onde foi colocada. "Eles deixaram a chave no vaso, voltaram primeiro que eu e, pasmem, a chave não estava lá e não tem cópia. A gente está indo pra lá pra ficar todo mundo na rua junto. Car***, está tudo lá, gente", disse Lud.

Após conversar com a proprietária do imóvel, Lud e a equipe conseguiram retornar ao apartamento.

LUDMILLA É INDICADA AO GRAMMY LATINO E CELEBRA

O Numanice é gigante! A lista completa dos indicados ao Grammy Latino foi revelada e, merecidamente, que Ludmilla (27) apareceu entre as indicadas. A cantora está concorrendo ao prêmio mais importante da música, na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode por Numanice 2. Pelas redes sociais, ela não escondeu a felicidade com a indicação.

"Acordei com a notícia de que estamos indicados ao Grammy Latino com um projeto que saiu da minha cabeça, que quase ninguém colocou fé, mas que eu acreditei e fui até o fim pra entregar pra vocês. É o Numanice #2 na maior premiação de música do mundo. Obrigada meu Deus!", escreveu ela no seu perfil no Twitter.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!