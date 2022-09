Ludmilla comemora indicação ao Grammy Latino: ''Eu acreditei e fui até o fim''

A cantora Ludmilla celebrou com os fãs a indicação do Numanice 2 no maior prêmio de música latina do mundo

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 12h30

O Numanice é gigante! Nesta terça-feira, 20, saiu a lista completa dos indicados ao Grammy Latino e, claro, que Ludmilla (27) apareceu entre as indicadas.

A cantora está concorrendo ao prêmio mais importante da música, na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode por Numanice 2. Pelas redes sociais, ela não escondeu a felicidade com a indicação.

"Acordei com a notícia de que estamos indicados ao Grammy Latino com um projeto que saiu da minha cabeça, que quase ninguém colocou fé, mas que eu acreditei e fui até o fim pra entregar pra vocês. É o Numanice #2 na maior premiação de música do mundo. Obrigada meu Deus!", escreveu ela no seu perfil no Twitter.

Lud ainda brincou fazendo referência a uma de suas músicas. "O comentário é fod*, é Numanice no #LatinGRAMMYs", disparou ela.

LUDMILLA CELEBRA PARCERIA COM SANDY

Sandy (39) anunciou a sua parceria com ninguém menos que Ludmilla (27)! A cantora compartilhou um vídeo do encontro das duas e animou os fãs com o feat. A dona do Numanice vai fazer parte do projeto 'Nós, Voz, Eles 2', que já contou com a participação de Wanessa, Vitor Kley, OutroEu e Amaro Freitas.

Nas imagens, Sandy exibiu os bastidores do dia em que as artistas gravaram a canção. "Ai meu Deus! Caramba, Sandy. Que honra, você veio me buscar", celebrou Lud.

