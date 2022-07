Luciano Huck e Benício escalam montanha na Noruega: ''Recarregando''

De férias na Noruega, o apresentador Luciano Huck aproveitou uma escalada com o filho, Benício

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 17h20

As férias de Luciano Huck (50) já começaram com tudo! Nesta segunda-feira, 11, o apresentador mostrou um passeio incrível na companhia do filho, Benício (14).

De férias na Noruega, o comandante do Domingão fez uma escalada com o herdeiro nas Ilhas Lofoten e fez questão de dividir a conquista com os seguidores.

Nas imagens feitas por um drone, o artista mostrou o tanto que eles subiram e exibiu a vista deslumbrante do local. "Recarregando. Parceiros de escalada; Beni, Ole & Jimmy Alexander Carroll", escreveu ele na legenda da publicação.

Benício é fruto do relacionamento de Luciano Huck com Angélica, assim como Joaquim (17) e Eva (9).

CONFIRA O VÍDEO DE LUCIANO HUCK E BENÍCIO