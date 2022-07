Luciano Huck dança com a filha, Eva, no 'Domingão'

Luciano Huck e a filha, Eva, surpreendem com coreografia na grande final da Dança dos Famosos

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 20h20

O apresentador Luciano Huck surpreendeu o público ao dançar na grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, neste final de semana. Ele contou com a parceria da filha caçula, Eva, em uma coreografia animada e divertida.

Com look de gala, ele dançou ao vivo com a filha no palco da atração. A pequena Eva deu um show e atraiu todos os olhares. Com look de bailarina, ela mostrou todo o seu talento e foi muito aplaudida.

No final da apresentação, Huck demonstrou todo o seu orgulho pelo talento da filha. “Quando você for grande, a gente vai lembrar desse momento. Você arrebentou e eu só fiz isso por sua causa. A gente brinca que a Angélica pariu a mini Claudia Raia”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Veja fotos da apresentação de Luciano Huck com a filha, Eva: