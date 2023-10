Luciana Gimenez mostra sua experiência ao passear de balão: "Nunca imaginamos"

Em visita à Capadócia, Luciana Gimenez passeia de avião e mostra a sua experiência para seus seguidores; confira!

A apresentadora Luciana Gimenez está passando um tempo com seu filho caçula, Lorenzo, de 12 anos, na Turquia. A comandante do SuperPop aproveitou a viagem para visitar a Capadócia, região do país conhecida por seus voos de balão.

A famosa decidiu embarcar nessa aventura ao lado do filho, que é fruto de seu antigo relacionamento com Marcelo de Carvalho, e mostrou toda a experiência para seus seguidores. Nesta quarta-feira, 18, Luciana contou todos os detalhes do passeio de balão e apareceu se divertindo com seu herdeiro.

"A gente tá aqui no balão, um pouco cedo", disse a artista dentro do balão, esperando para decolar enquanto o céu ainda estava escuro. Lorenzo apareceu rangendo os dentes devido à temperatura baixa. "Ó gente, eu vou falar, eu não sou friorento. Mas ontem estava tipo... 4 graus", contou.

Em seguida, Luciana mostrou a subida dos balões perto do nascer do sol e mostrou a vista da manhã se aproximando durante seu voo. "O que a gente está fazendo, Lo?", perguntou. "Balão", respondeu o garoto com um sorriso no rosto.

A apresentadora também contou como funciona o passeio e falou algumas curiosidades sobre ele. "Uma coisa que ninguém sabe sobre o balão é o seguinte, eles conseguem só controlar a altura, mas não controla aonde pousa. Sabia, Lolo?", disse Luciana. "É, mas eles controlam a direção", contou Lorenzo.

Ela também disse que o passeio de balão durou cerca de uma hora, e seu sistema de pousa é manual, com ajuda de cordas e uma equipe que posiciona o balão em cima de um caminhão. Na legenda, ela deixou uma linda mensagem sobre a experiência. "Se permita voar mesmo com os pés no chão. Nossos sonhos nos levam a lugares que nunca imaginamos estar!", escreveu.

Nos comentários, seus seguidores se impressionaram com a viagem. "Lu e Lolô não sei quem é mais lindo, esse passeio será sempre lembrado por vocês como um momento inesquecível", disse um. "Adoro a Luciana! Divertida, sincera e gosta de conhecer novos lugares", contou outro. "Que lindo!! Realmente é um passeio inesquecível", apontou mais um.

Confira a publicação: