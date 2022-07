Luana Piovani visita Nazaré com o namorado e se emociona: ''Grata''

Luana Piovani mostra sua visita para Nazaré ao lado de Lucas Bitencourt

A atriz Luana Piovani (45) não costuma esconder das redes sociais o quanto é ligada com sua espiritualidade.

Nesta quarta-feira, 13, após visitar a cidade de Nazaré ao lado de seu namorado, Lucas Bitencourt, ela quis mostrar isso mais uma vez.

Em seu Instagram, a apresentadora e produtora publicou uma sequência de dez registros feitos durante a viagem. Entre as imagens, é possível ver ela e o amado em uma igreja.

“Uma das partes mais especiais de ir a Israel é poder visitar Maria, nossa Mãe”, começou na legenda. “Passear por Nazaré e imaginar a vida naqueles tempos, Jesus menino, a vida nas cavernas. Ajoelhar no lugar onde, nossa menina Maria (ela tinha 15 anos) recebeu o anjo dizendo-lhe: ‘alegra te, cheia de graça! O Senhor está contigo’ é mais que especial, assim como visitar a gruta onde viveu a Sagrada Família, José, Maria e nosso menino Jesus”.

“Agora, esse tesouro todo tem um guardião, um outro tipo de anjo, humano, estudioso e estudado, amigo e preocupado com o mundo, com o povo, com nossos irmãos. Frei Bruno, que leva a palavra de Deus aos quatro cantos, que através da Canção Nova, multiplica o amor e acalenta nossas angústias através da palavra do Pai”, prosseguiu mãe de Dom (9), Liz (5) e Bem (5).

“Assim é Nazaré, a casa do nosso Deus menino, que se fez minha também. Grata Pai, por tanto!”, agradeceu ao final.

Vale lembrar que, indiretamente, a família de Piovani vai crescer! Na última terça-feira, 12, ela celebrou a gravidez de Cintia Dicker (35), atual esposa de seu ex-marido, Pedro Scooby (33).

Confira os cliques de Luana Piovani e Lucas Bitencourt em Nazaré: