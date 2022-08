Luan Santana fica de cara com tubarão em praia nos Estados Unidos

De férias com a noiva Izabela Cunha, o cantor Luan Santana ficou perto de um tubarão em uma praia nos Estados Unidos

Nesta quarta-feira, 24, Luan Santana compartilhou em seu Instagram o momento em que ficou cara a cara com um tubarão em uma praia nos Estados Unidos.

O cantor e sua esposa Izabela Cunha estão de férias em Miami e aproveitando o verão americano na praia.

Em seus stories, o dono do hit Morena mostrou um tubarão sendo pescado e levado para a areia da praia em que estava.

Após diversos banhistas verem o tubarão e Luan publicar um vídeo do animal, o pescador que havia capturado o tubarão devolveu-o para o mar.

Reprodução: Instagram

Disse não!

Nesta quarta-feira, 24, a campeã do BBB 21 Juliette Freire revelou no "Quem Pode, Pod" o porquê de ter negado o convite para participar do clipe da canção Morena.

"Quando eu saí, o povo ficava ‘meu Deus, você e Luan Santana!’. Aí botaram o negócio da ‘Morena’. Eu queria ser conhecida por Juliette, não por ser a morena de Luan Santana. Eu sou morena minha, no máximo de Gilberto Gil. Eu meio que tive essa sacada. A sociedade tenta muito resumir a gente a homem. O homem às vezes nem tem culpa, mas é uma tendência que você precisa ter um macho para ser bem sucedida", contou.