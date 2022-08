Sem camisa, Luan Santana exibe seus músculos em dia na praia

Após shows em Portugal, Luan Santana curte dia de folga na praia com a noiva, Izabela Cunha

O cantor Luan Santana (31) exibiu o seu corpo musculoso ao aproveitar um dia na praia nesta terça-feira, 23. O artista foi curtir uma praia no exterior com a noiva, Izabela Cunha (25), e mostrou as fotos nas redes sociais.

Nas imagens, o rapaz exibiu o seu peitoral definido ao posar sem camisa e só de bermuda listrada. “Recarregando”, disse ele.

Nos últimos dias, Luan Santana levou a sua nova turnê para as cidades de Lisboa e Porto, em Portugal. As apresentações tiveram ingressos esgotados meses antes e foram um sucesso.

LUAN SANTANA CELEBRA 15 ANOS DE CARREIRA

Luan Santana compartilhou em seu Instagram uma mensagem de seus fãs celebrando os 15 anos de carreira do cantor. Após o lançamento do single “Coração Cigano” com Luísa Sonza (24), Luan também lançou o álbum “Luan City” em celebração ao seu aniversário de carreira.

