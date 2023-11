Lore Improta e Léo Santana embarcam em viagem com a família: "Mais uma aventura"

Lore Improta e Léo Santana embarcam para viagem em família e abrem álbum de fotos divertido no aeroporto

Nesta segunda-feira, 6, o cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta mostraram que estão de férias e vão aproveitar o tempo livre em família. Com destino a Orlando, nos Estados Unidos, o casal embarcou com sua filha Liz, de 2 anos, e compartilhou momentos incríveis com a pequena no aeroporto.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Lore exibiu sua família e a de seu marido reunidas para aproveitar a Florida. Juntos, eles posaram em frente ao portão de viagem no aeroporto e mostraram momentos de diversão antes do embarque.

A pequena Liz aproveitou para brincar com o papai e a mamãe, posando para a câmera em cliques encantadores. Ela também demostrou que estava muito feliz de viajar de avião com a família e, no final, apareceu com seus brinquedos em seu assento.

"Família feLIZ embarcando para mais uma aventura! Em setembro trouxemos a Disney para a nossa Lilica, mas agora chegou a hora de levar ela para viver momentos imperdíveis ao lado dos personagens favoritos!", disse a dançarina na legenda de sua publicação.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros. "Que familia lindaaaa!", disseram. Outros babaram pela filha do casal. "Petição para Liz se tornar a Musa Simpatia do Instagram", disse um. "A Liz fazendo pose", disparou outro. "Ela fazendo pose pra foto já vale o álbum inteiro", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta passou por cirurgia recentemente

Pouco tempo antes de embarcar para Orlando com a família, Lore Improta passou por uma cirurgia. No último dia 31, a dançarina revelou que precisou ser submetida a um procedimento devido a um problema em seus pés.

A revelação foi feita através de uma série de fotos publicadas pela esposa de Léo Santa, que apareceu em uma cadeira de rodas no hospital, prestes a passar pela operação. A mãe de Liz ainda surgiu com curativos nos pés, e em um vídeo na cama do hospital após a operação que foi bem-sucedida.

“Ontem passei por mais um procedimento cirúrgico em busca da melhoria dos meus neuromas de Morton e alguns outros probleminhas nos pés, mas graças a Deus a recuperação é tranquila! Passando para falar que tá tudo bem e agradecer todas as mensagens de carinho de vocês! Gratidão também a todos os meus médicos, enfermeiros e toda a equipe que está cuidando de mim. Carnaval tá chegando e eu vou sambar até o último segundo”, escreveu Lore na legenda da postagem.

O neuroma de Morton é um espessamento do tecido ao redor de um nervo que conduz aos dedos dos pés. O problema de saúde pode ser causado por pressão ou lesão. Os sintomas são dores agudas, queimação e sensação de dormências nos pés.