Lore Improta revela que passou por cirurgia: “Em busca da melhoria”

A dançarina Lore Improta revelou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia para melhorar problemas nos pés

Nesta terça-feira, 31, Lore Improta surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma publicação em que revelava que passou por um procedimento cirúrgico nessa última segunda-feira, 30.

A dançarina publicou uma série de fotos em que aparecia em uma cadeira de rodas no hospital, prestes a passar pela operação. A mãe de Liz ainda surgiu com curativos nos pés, e em um vídeo na cama do hospital após a operação que foi bem-sucedida.

“Ontem passei por mais um procedimento cirúrgico em busca da melhoria dos meus neuromas de Morton e alguns outros probleminhas nos pés, mas graças a Deus a recuperação é tranquila! Passando para falar que tá tudo bem e agradecer todas as mensagens de carinho de vocês! Gratidão também a todos os meus médicos, enfermeiros e toda a equipe que está cuidando de mim. Carnaval tá chegando e eu vou sambar até o último segundo”, escreveu Lore na legenda da postagem.

O neuroma de Morton é um espessamento do tecido ao redor de um nervo que conduz aos dedos dos pés. O problema de saúde pode ser causado por pressão ou lesão. Os sintomas são dores agudas, queimação e sensação de dormências nos pés.

Nos comentários, a cantora e ex-BBB Gabi Martins, essa semana surgiu em fotos luxuosas nos Estados Unidos, comentou: “Melhoras lindona”. E a participante do BBB 23, Paula Freitas escreveu: “Melhoras Lore”. E a apresentadora Luciana Gimenez, que sofreu um acidente de ski no início do ano e teve que passar por cirurgias na perna, revelou: “Eu tenho”.

Os seguidores de Lore desejaram uma boa e tranquila recuperação nos comentários da publicação! “Logo logo está recuperada”, escreveu um fã. Outra seguidora escreveu: “Deus é contigo, boa recuperação”. Uma admiradora desejou: “Melhoras, Lore”.

“Melhoras, Lore. Logo logo você estará bem e 100% saudável para dançar muito”, comentou um fã. Uma admiradora ainda ficou surpresa e fez um pedido para Lore: “Gente, primeira pessoa que eu fico sabendo que sofre disso! Eu tenho há anos e não tratei porque não coloquei como prioridade. Vou levando com dor. Não posso usar salto alto e nem scarpin. Dói demais! Você podia falar mais sobre o Neuroma de Morton, acredito que muita gente deve sofrer disso e nem sabe o que é”. O comentário foi curtido por Lore.

Diversão!

Antes da cirurgia, Lore aproveitou para curtir o dia com amigos. Nesse final de semana, a influenciadora surgiu acompanhada do marido Léo Santana e de diversos amigos em um passeio de barco em Salvador.

A dançarina publicou diversas fotos em que aparecia em clima de romance com Léo e se divertia com amigos. Apesar dos elogios, o álbum de fotos causou polêmica entre os seguidores de Lore, que notaram que a filha do casal, Liz, não estava no passeio.