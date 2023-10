Lore Improta surge em passeio de barco ao lado de amigos e marido

A influenciadora e dançarina Lore Improta surgiu em clima de festa ao lado de amigos e compartilhou cliques românticos com o marido Léo Santana

Nesta sexta-feira, 27, Lore Improta encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram diversas fotos tiradas durante um passeio de barco. A influenciadora se divertiu ao lado de amigos e do seu marido, Léo Santana, no passeio feito em Salvador.

A dançarina esbanjou sua beleza ao surgir com um look all-black composto por cropped e saia em uma foto. Porém, no resto dos cliques, Lore aparecia apenas com uma roupa de banho colorida nas cores verde, roxo e preto. Léo também esbanjou boa forma ao exibir o corpo musculoso quando posou sem camisa e com uma bermuda verde nas fotos.

Além das fotos românticas com o marido, Lore apareceu se divertindo com amigos. A mãe da pequena Liz apareceu brincando e nadando no mar com seus amigos. E ainda juntou todo mundo presente no passeio para uma foto dentro do barco. “Que dia feliz! Gratidão Deus”, escreveu a famosa da legenda da publicação com 10 imagens.

Uma parte dos seguidores de Lore adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Lore, seja sempre a luz do Sol, contagiando sua alegria a todos, linda”, escreveu uma fã. Outra seguidora comentou: “Vibe boa”. E uma página de fãs dedicada à Lore elogiou: “Os papais mais lindos”.

Porém, uma parte dos seguidores cobrou Lore e Léo comentando que a pequena Liz estava faltando no passeio. “E a Liz mais uma vez de fora, acho que às vezes pode ser eu a errada”, comentou uma seguidora. E outra ainda escreveu: “E mais uma vez, cadê a Liz? Tadinha”. Uma internauta ainda declarou: “Faltou a Liz”.

Uma seguidora de Lore saiu em defesa da famosa: “O povo sem futuro reclamando que a Liz não foi. O que uma criança de 2 anos, curiosa, ativa, ia fazer num iate no mar? Cadê a noção de quem tá cogitando que ela deveria ter ido? Não, não leve não. Deixe minha sobrinha em casa em segurança, longe de qualquer risco de cair aí por essas frestas desse iate. Deus me livre, leva não, deixe minha pequenininha em casa mesmo”. Vale pontuar que apesar dessa seguidora se referir a Liz como “minha sobrinha”, nem Leo e nem Lore seguem esse perfil.

Mais uma vez!

Esta não é a primeira vez que uma polêmica assim acontece. Na semana passada, Lore mostrou em suas redes sociais que compareceu à festa de aniversário da pequena Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Porém, a dançarina foi criticada por não ter levado a filha ao evento.

Lore explicou: “Tentamos todas as logísticas possíveis, mas infelizmente não dava trazer ela. Não estou indo para o aniversário e voltar, eu sigo trabalhando e Léo também, ia ser muito perrengue pra ela, ela ainda é neném”.