O que aconteceu com Luciana Gimenez? Apresentadora passou por cirurgia após acidente

Luciana Gimenez mostrou como sua perna está após cirurgia ocasionada por um grave acidente

Luciana Gimenez (53) voltou a atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e mostrou aos seguidores uma imagem de sua perna com hematomas após realizar uma cirurgia. Nos Stories do seu perfil oficial do Instagram, a comunicadora revelou que foi necessário colocar um pino para estabilizar os ossos fraturados. Relemebre o que aconteceu com ela.

A apresentadora sofreu um grave acidente enquanto estava em uma pista de esqui com os filhos. Ela estava em Aspen, nos Estados Unidos, em 8 de janeiro, quando não conseguiu parar em uma pista íngreme, a qual estava esquiando em alta velocidade. Então, ela foi levada a um hospital local para realizar uma cirurgia de emergência.

No dia seguinte, em 9 de janeiro, a equipe da modelo emitiu um comunicado para explicar o que havia acontecido e afirmando que ela estava acompanhada de seu filho mais velho, Lucas Jagger (23), fruto do relacionamento com o cantor Mick Jagger (79). No Instagram, foi compartilhada uma foto de Gimenez no hospital, desacordada, fazendo uso de aparelhos do ambiente.

"A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local. Com fortes dores, passou por exames que confirmaram a fratura em quatro lugares diferentes da perna e foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida", dizia o texto.

Pouco depois, a apresentadora fez uma publicação relembrando o dia do acidente e a reação de seus filhos quando ela se machucou. "Apesar de eu não ter perdido a consciência, acho que a dor mascara muito a realidade que a gente está vivendo. Eu quebrei a parte da perna, a fíbula, só que ela tem uma parte que quase despedaçou e a perna tem que ficar para cima porque está muito inchada e para não dar coágulo ou trombose, é isso que a gente está se preocupando", explicou.

"Os meus filhos me viram gritando de dor na hora que eu estava lá, quando eu estava caída. Eu estava esquiando com os dois, e vinha todo tipo de pensamento na minha cabeça. 'Meu Deus, não quero que eles se apavorem, não quero que eles fiquem com medo de esquiar'. Mas é que doía tanto que eu não conseguia falar nada, eu tive que gritar."

"Ali onde a gente estava na montanha, o sinal estava ruim. Duas pessoas pararam para ajudar e a pessoa que te salva demorou um pouco para chegar. A primeira pessoa demorou uns 10 minutos, e chamou outra pesosa que demorou mais uns 15. Deixa eu contar para vocês: meia-hora fazendo o que a gente gosta, passa rapidinho. Meia-hora na praia, meia-hora apresentando programa, meia-hora namorando, meia-hora com seus filhos, mas meia-hora com dor é uma eternidade", concluiu.